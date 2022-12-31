Ученые, возможно, нашли одну из самых важных областей мозга

«Подвижный интеллект» — способность решать задачи, с которыми люди никогда раньше не сталкивались. Однако нейробиологи не смогли найти, где в мозгу находится эта способность.

Одна команда ученых из Университетского колледжа Лондона теперь утверждает, что решила эту проблему. Работа была опубликована в журнале Brain.

«Подвижный интеллект»т является не только ключом к подъему человечества, но и, возможно, самым важным предиктором успеха человека. Следовательно, модели человеческого мозг , которые определяют роли различных областей, очень неполны, если не могут их разместить.

Команда ученых сообщает, что в правой лобной доле происходит обработка, которая дает нам подвижный интеллект. По словам ученых, наши карты человеческого мозга во многом основаны на исследованиях на животных. Вырезать части мозга нечеловеческого животного для наблюдения за последствиями может быть сложнее, поскольку комитеты по этике стали вещью, но это все еще часто возможно, и ранее было проведено множество исследований. Однако полезность таких исследований снижается при поиске способностей, в которых люди, как считается, намного превосходят другие живые виды.

Профессор Лиза Чиполотти и соавторы вместо этого полагались на картирование поражений и дефицита, наблюдая, какие способности страдают у людей, у которых одна часть мозга была поражена инсультом, несчастным случаем или опухолью, в то время как другие области практически не пострадали.

Картографические исследования дефицита поражений являются основным продуктом нейробиологии и проводятся для подвижного интеллекта в течение многих лет. Однако размеры выборки были небольшими: найти людей с тяжелым дефицитом сложно. Тем не менее, со временем можно найти людей, соответствующих критериям и желающих учиться. Команда оценила 227 человек с поражениями на одной стороне мозга с помощью теста интеллекта Raven Advanced Progressive Matrices (APM) и сравнила их со 165 здоровыми людьми того же возраста и квалификации.

Пациенты с поражениями нелобных областей мозга демонстрировали «подвижный интеллект», неотличимый от контрольной группы, но у пациентов с лобными поражениями результаты были значительно хуже, особенно когда они были на правой стороне.

Лобные доли — области с наибольшими различиями между людьми и другими животными, поэтому их расположение интуитивно понятно. Тем не менее, некоторые исследователи приводили доводы в пользу вовлечения теменной доли, а некоторые более мелкие исследования предполагали, что левая лобная доля имеет большее значение, чем правая.

Считается, что «подвижный интеллект» дает людям возможность разрабатывать сложные стратегии и решать абстрактные проблемы, а также когнитивное творчество, среди многих других вещей, жизненно важных в современном мире.

Ранее Курсор писал, что ученые обнаружили еще один мозг в теле человека. В человеческом организме находится «второй мозг», который располагается в кишечнике, и австралийские ученые смогли понять принцип его работы.

Кроме этого, ученые выяснили, что у мужчин после рождения ребенка уменьшается мозг. Международная группа экспертов провела исследование и установила, что первый опыт родительства приводит у мужчин к уменьшению их мозга. Это позитивно влияет на коммуникацию родители и ребенка.

Напомним, что ученые опровергли популярный миф о человеческом мозге.