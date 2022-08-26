Ученые выяснили, что будет с организмом, если есть авокадо каждый день

Исследователи из Медицинской школы Университета Тафтса в своем недавнем исследовании выяснили влияние ежедневного потребления авокадо на так называемое висцеральное или абдоминальное ожирение. Эти типы ожирения считаются особенно вредным для здоровья и могут провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.
Результаты научной работы опубликованы в журнале Journal of the American Heart Association.
Выяснилось, что участники группы, которые ели по одному авокадо каждый день, потребляли больше клетчатки и здоровых жиров (омега-3), но меньше углеводов и белков, чем те участники эксперимента, которые не лакомились этим фруктом.
По словам автора исследования, профессора Элис Х. Лихтенштейн, у тех, кто ел авокадо, наблюдался как более низкий уровень общего холестерина, так и более низкий уровень «плохого» холестерина. Таком образом выяснилось, что авокадо влияет на здоровье кровеносной системы — снижая «плохой» холестерин, или липопротеины низкой плотности, тем самым препятствуя отложению атеросклеротических бляшек в сосудах.
Соответственно, благодаря употреблению авокадо снижается риск сердечных заболеваний или инсульта.
Также ученые по результатам исследования пришли к выводу, что авокадо по сути не способствует набору веса. Потому утверждения, что авокадо запрещено при ожирении и тем, кто хочет сбросить вес, — не более, чем миф.
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