Ученые выяснили, что будет с организмом, если регулярно спать на боку

Спать на боку полезно для здоровья, уверены ученые, которые считают такую позу оптимальной для здоровья.

Люди, которые спят на боку, незаметно улучшают здоровье своего кишечника. В положении на боку сила тяжести может помочь желудку в пищеварении, более эффективно перемещая отходы через кишечник, уверяют специалисты.

Об этом пишет WomanEL.

Помимо улучшения пищеварительной системы, сон на боку также улучшает нервную систему.

Наши органы стараются избавить наши тела от потенциально вредных токсинов. И точно так же наш мозг работает, чтобы избавить наше тело от отходов. И именно положение на боку оптимально для этого процесса.

Люди, которые спят на боку, дополнительно защищены от нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера.

При этом исследования показали, что тем, кто спит на правом боку, снятся меньше кошмаров, чем тем, кто спит на левом боку.

Интересный факт: исследование Better Mattress Brand показало, что более 63% людей, которые предпочитают позы для сна, свернувшись калачиком, были интровертами, а не экстравертами.

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