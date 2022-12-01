Ученые выяснили, что отсыпаться по выходным полезно

Специалисты проведи ряд опытов и экспериментам, чтобы доказать, что длительный сон на выходных действительно позволяет вашему организму восстановить силы и в целом положительно сказывается на здоровье.

Ученые заявляют, что длительный сон по выходным не только помогает вам восстановить силы, но и снижает риск развития диабета второй степени, связанного с недосыпанием в рабочие дни.

Об этом передает Diabetes Care.

Ученые провели опыты, в которых приняло участие 19 здоровых молодых людей. Их разделили на две группы, из которых первая могла проводить в постели до 8,5 часов в течение четырех ночей подряд, а вторая — всего по 4,5 часа. В качестве компенсации второй группе разрешили отоспаться после, по 10 часов в течение двух ночей.

После этого ученые проверили участников обоих групп их чувствительность к инсулину, что является одним из показателей развития диабета.

Издание отмечает, что во второй группе, после четырех ночей кратковременного сна, увеличился риск развития диабета на 16%. Однако после двух ночей длительного сна эти показатели вновь вернулись в норму.

В итоге специалисты пришли к выводу, что длительный сон на выходных способствует хорошему здоровью и уменьшает вероятность развития диабета.

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