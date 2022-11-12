Ученые выяснили, как употребление мяса сокращает жизнь

Любители мяса в среднем живут меньше тех, кто привык ограничивать этот продукт, уверены ученые. Масштабное исследование доказало, что выбор источников белка влияет на здоровье и продолжительность жизни.

Об этом сообщается в журнале JAMA Internal Medicine.

Ученые из Национального института рака США провели 16-летнее исследование. В нем приняли участие 416 104 человек в возрасте от 50 лет до 71 года.

В ходе исследования 179 068 женщин и 237 036 мужчин предоставляли ученым данные своего ежедневного рациона. Отмечается, что респонденты проживали как в крупных городах, так и в провинции, питались разнообразно исходя из собственных привычек и предпочтений.

Результаты исследования показали, что среди респондентов, отдающих предпочтение животным белкам, смертность была выше на 5%, по сравнению с потребляющими растительные белки. Среди тех, кто отдавал предпочтение растительной пище и имел проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, смертность сократилась на 11-12%.

Ученые резюмируют: белок крайне важен для нашего организма, но получать большую часть его желательно и растительных продуктов. Кроме того, на пользу здоровью пойдет замена хотя бы несколько раз в неделю мясных продуктов рыбой и морепродуктами.

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