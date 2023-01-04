Ученые выяснили, какая ягода может защитить от рака кишечника

Американские ученые выяснили, что при регулярном употреблении ягоды могут защитить от рака кишечника. Особенно полезной для профилактики онкологических недугов является ежевика.

Об этом пишет healthline.

Ученые провели ряд исследований на лабораторных мышах, которые были генетически запрограммированы на риск развития опухолей. Их поделили на две группы: одни питались специальным рационом с большим количеством жиров, низким уровнем кальция и полезными витаминами, другие параллельно употребляли сухой порошок ежевики. Вскоре ученые поняли, что во второй группе организмы грызунов начали демонстрировать особую стойкость к злокачественным новообразованиям. Такую защиту им обеспечили компоненты в составе ягод.

В связи с этим ученые рекомендовали как можно чаще включать в свой рацион ежевику. Секрет этой ягоды кроется в противовоспалительных свойствах, уменьшающих вероятность бесконтрольного деления клеток. Ежевика также защищает от нейродегенеративных заболеваний, говорят ученые. Кроме того, это настоящий кладезь витаминов и ценных микроэлементов.

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