Ученые выяснили, какой вес может выдержать самая прочная паутина

Американские биологи стали свидетелями необычного явления, наблюдая за паутиной Trichonephila clavata (паука Йоро), который произошел из Восточной Азии и является одним из самых крупных на планете.

Об этом пишет журнал Insects.

Исследователи наблюдали, как в паутину насекомого попала птица и эта паутина ее выдержала. В ловушку Йоро попала птица красный кардинал, которая имеет вес до 70 г и размер 20 см. Птица пыталась выбраться из паутины в течение минуты, но за это время структура паутины не была нарушена.

Ученые отмечают, что ее прочность достигается за счет необычной трехслойной структуры. В центре паук плетет шар, создавая два дополнительных слоя паутины сзади и спереди центра.

К слову, пауки Йоко — ядовиты, а это означает, что они могут отравить определенных существ, таких как насекомые. Однако клыки насекомых практически неспособны повредить человеческую кожу.

«Курсор» писал ранее, что ученые из США выявили, что пауки вида Larinioides sclopetarius используют свою паутину не только для того, чтобы ловить жертв. Они также слышат при ее помощи.

Еще мы писали, что паук Huntsman, являющийся редкостью для Великобритании, был случайно доставлен в Соединенное Королевство из Китая.