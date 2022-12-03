Ученые выяснили, когда наступает пик женской и мужской привлекательности

Как оказалось, женщины становятся наиболее привлекательными в 30 лет, а пик мужской привлекательности наступает в 34 года.

Ученые и социологи попытались установить возраст человека, в котором он выглядит наиболее привлекательным, а также возраст, когда становятся заметны первые признаки старения.

Об этом пишет Global Science.

Исследователи выяснили, что пик женской привлекательности наступает в 30 лет, а мужчины становятся наиболее привлекательными четырьмя годами позже — в 34. Первые визуальные признаки старения у женщин появляются в 41 год, свою сексуальности представительницы слабого пола «теряют» в 53 года, а «старыми» кажутся в 55, утверждают социологи.

Первые признаки старения у мужчин, как показал опрос, начинают проявляться в 43 года, они перестают хорошо выглядеть в 58 лет, а «старыми» кажутся окружающим уже через год, отмечают ученые.

Исследование также помогло выявить у представителей обоих полов разницу и в собственном восприятии красоты. Мужчины считают наиболее привлекательными 29-летних женщин, а сами представительницы прекрасного пола таковыми себя видят в 31.

Ранее доктор рассказала, как узнать, есть ли у вас синдром хронической усталости.

Также «Курсор» сообщал, что врач назвала симптомы, указывающие на заболевания нервной системы.