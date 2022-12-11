Ученые выяснили, почему зеленый свет помогает уменьшить боль у мышей

Группа исследователей из Государственной ключевой лаборатории медицинской нейробиологии Фуданьского университета и Центра изучения мозга при Министерстве энергетики Китая проследила нейронную активность от глаз до мозга у мышей, чтобы выяснить, почему зеленый свет помогает уменьшить боль.

В своей статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine, ученые описывают изучение каждой части зрительной нервной системы у мышей, от задней части глаза до мозга, чтобы узнать больше о том, как свет может влиять на ощущения в мозгу.

Предыдущие исследования и неофициальные данные показали, что зеленый свет, особенно зеленый свет, генерируемый светодиодами, может снизить уровень боли у людей с такими заболеваниями, как артрит, мигрень и фибромиалгия, но причины этого остаются загадкой. В этой новой попытке ученые попытались найти ответ.

Они изучили все части системы обработки зрения у мышей, которые участвуют в получении и обработке света. Они начали с фоторецепторов палочек и колбочек во внешней части сетчатки и ганглиозных клеток сетчатки (ipRGC) во внутренней части сетчатки. Отключая каждый из них в разное время, а затем проверяя, как они приводят к изменениям в восприятии боли , исследователи обнаружили, что нейронный путь к облегчению боли начинается с фоторецепторов.

Затем команда перешла к ганглиозным клеткам сетчатки, которые получают сигналы от фоторецепторов. Они использовали генетическое замалчивание, чтобы узнать больше о том, какая из клеток отвечает за связь с вентрально-латеральным коленчатым ядром в таламусе.

Затем они наблюдали за такой передачей сигналов, когда в глаза мышам направляли свет разных цветов, и обнаружили, что зеленый свет приводит к большей передаче сигналов, что приводит к большей экспрессии гена Penk, который кодирует белок под названием PENK. А PENK является предшественником молекулы ENK, которая активирует опиоидные рецепторы в головном мозге. Все это приводит к притуплению боли.

Ученые планируют изучить вопрос о том, почему мозг эволюционировал таким образом, что зеленый свет уменьшает ощущение боли.

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