Ученые выяснили, сколько яиц в неделю нужно есть, чтобы похудеть

Всем нравятся яйца, приготовленные по-разному. Некоторые едят яичницу-болтунью, другие любят яйца-пашот, а некоторые едят яйца, сваренные вкрутую. Теперь исследователи говорят, что кулинарные предпочтения не имеют значения, если вы едите их пять дней в неделю. Причина: люди, которые едят яйца почти каждый день, худеют.

Хотя это исследование не дает окончательных доказательств того, что яйца являются секретным ингредиентом питательной диеты или более стройного телосложения, ученые убеждены, что результаты показывают, что употребление большего количества яиц приведет к здоровому телу. И это хорошо.

Испанские исследователи сравнили состав тела 355 студентов университета, чтобы выяснить, влияет ли употребление яиц на диету или состав тела. Все взрослые, участвовавшие в исследовании, опубликованном в журнале Clinical Nutrition, были в возрасте от 18 до 30 лет. Для расчета ИМТ были записаны измерения роста и веса, а также окружность талии .

Участники были разделены на группы в зависимости от того, как часто они ели яйца: реже одного раза в неделю, от одного до четырех раз и не менее пяти. В исследовании не фиксировалось, как были приготовлены яйца, поэтому не имеет значения, едите ли вы омлет или яйцо, сваренное вкрутую.

Анализ данных показал, что у тех, кто ел яйца не менее пяти раз в день, был значительно более низкий ИМТ и процент жира, чем у двух других групп. Например, их ИМТ был около 22,5 по сравнению с чуть менее 23,5 в группе, которая ела до четырех яиц в неделю, и 23,5 в группе, которая ела меньше одного яйца.

Кроме того, после поправки на возраст и пол у тех, кто ел меньше всего яиц, отношение талии к росту было чуть меньше пяти, по сравнению с 0,45 в группе, которая ела яйцо почти каждый день.

Анкеты по питанию также позволили экспертам рассчитать регулярное потребление белка и калорий, чтобы определить, является ли это причиной результатов. Этот анализ показал, что польза яиц достигается исключительно за счет их белка, так как одно большое яйцо содержит около 6 граммов белка.

Ведущий автор исследования, доктор Мириам Гарридо-Мигель, утверждает, что здоровым людям рекомендуется есть яйца более пяти раз в неделю. Этот вывод важен с точки зрения общественного здравоохранения, поскольку он указывает на то, что употребление большего количества яиц может привести к более здоровому составу тела, особенно из-за более высокого потребления белка.

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