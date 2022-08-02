Ученые выяснили, в чем опасность посменной работы: берегите сердце

Отклонение рабочего графика от так называемых «биологических часов» грозит развитием ряда недугов. Потому людям с такой формой занятости стоит тщательнее следить за своим здоровьем.

Ученые представили на онлайн-конгрессе Европейского общества кардиологов новое исследование, которое доказывает, что посменная работа опасна для здоровья. Так, рабочее время, отклоняющееся от естественных биологических часов человека, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом пишут podrobnosti.

В исследовании основное внимание уделялось роли циркадного дисбаланса, который представляет собой разницу между «социальными часами» (например, графиком работы) и индивидуальными «биологическими часами».

Доктор Гамбоа Мадейра объяснил, что так называемое циркадное рассогласование возникает, когда есть несоответствие между тем, что хочет ваше тело (например, заснуть в 22:00), и тем, что ваши социальные обязательства налагают на вас (например, работа до полуночи).

В исследовании участвовал 301 рабочий, занимающийся сбором вручную на складах розничной торговли в Португалии. Персонал всегда работал рано утром (с 6 до 15), поздно вечером (с 15 до полуночи) или в ночную (с 21 до 6 часов) смену. Участники заполнили анкету по социально-демографическим факторам (возраст, пол, образование), профессиональным факторам (график работы, стаж) и факторам образа жизни, а также измерили их артериальное давление и уровень холестерина.

Каждый пятый (20%) был отнесен к группе высокого сердечно-сосудистого риска. Около 40% имели непродолжительный сон в рабочие дни (6 часов или меньше). Средняя продолжительность смены часовых поясов в обществе составляла почти 2 часа. У большинства работников (59%) продолжительность смены часовых поясов составляла 2 часа или меньше, у 33% сотрудников — 2-4 часа, а у 8% — 4 часа и более.

Более высокий уровень социальной смены часовых поясов был значительно связан с большей вероятностью попадания в группу высокого сердечно-сосудистого риска, констатировали ученые.

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