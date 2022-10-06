Ученый предложил новое объяснение сознания

Сознание – это ваше осознание себя и окружающего мира. Это осознание субъективно и уникально для каждого человека.

Исследователь из Медицинской школы Чобана и Аведисяна Бостонского университета разработал новую теорию сознания , объясняющую, почему оно возникло, для чего оно полезно, какие расстройства на него влияют и почему так сложно соблюдать диету (и сопротивляться другим побуждениям).

Работа опубликована в Cognitive and Behavioral Neurology.

«Короче говоря, наша теория заключается в том, что сознание развилось как система памяти, которая используется нашим бессознательным мозгом, чтобы помочь нам гибко и творчески представлять будущее и соответствующим образом планировать. Что совершенно нового в этой теории, так это то, что она предполагает, что мы не воспринимаем мир, не принимаем решения и не выполняем действия напрямую. Вместо этого мы делаем все это бессознательно, а затем — примерно через полсекунды — сознательно вспоминаем об этом», — пояснил автор работы Эндрю Бадсон, доктор медицинских наук, профессор неврологии.

Бадсон объяснил, что он разработал эту теорию вместе со своими соавторами, философом Кеннетом Ричманом, доктором философии, из Массачусетского колледжа фармацевтики и медицинских наук, и психологом Элизабет Кенсингер, доктором философии из Бостонского колледжа, чтобы объяснить ряд явлений, которые нельзя было легко понять с помощью предшествующих теорий сознания.

«Мы знали, что сознательные процессы были просто слишком медленными, чтобы активно участвовать в музыке, спорте и других видах деятельности, где требуются молниеносные рефлексы. Но если сознание не участвует в таких процессах, то требовалось лучшее объяснение того, что делает сознание», — сказал Бадсон, который также является руководителем отдела когнитивной и поведенческой неврологии, заместителем начальника отдела образования и директором Центра трансляционной когнитивной неврологии в Бостонской системе здравоохранения по делам ветеранов (VA).

По мнению ученых, эта теория важна, потому что она объясняет, что все наши решения и действия на самом деле принимаются бессознательно, хотя мы обманываем себя, полагая, что сделали их сознательно.

«Даже наши мысли, как правило, не находятся под нашим сознательным контролем . Из-за отсутствия контроля нам может быть трудно остановить поток мыслей, проходящих через нашу голову, когда мы пытаемся заснуть, а также почему осознанность так сложна», — добавляет Бадсон.

Бадсон и его соавторы считают ряд неврологических, психических расстройств и нарушений развития расстройствами сознания, включая болезнь Альцгеймера и другие деменции, делирий, мигрень, шизофрению, диссоциативное расстройство личности , некоторые типы аутизма и многое другое.

Наконец, в их документе представлена ​​дорожная карта того, как клиницисты, преподаватели и отдельные лица могут наилучшим образом улучшить поведение и получить знания, используя клинические и обучающие методы, которые могут быть эффективными для формирования как сознательного разума, так и бессознательного мозга.

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