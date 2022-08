Удар по базе в Саках самой большой потерей росавиации со времен Второй мировой — СМИ

Издание отмечает, что таких потерь за один день россия еще не несла со времен Второй мировой, а это, несомненно, скажется на боевом духе армии и заставит нервничать руководство страны.

Научный сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший пилот ВВС Австралии Питер Лейтон исследовал спутниковые снимки Planet Lab, которые зафиксировали авиабазу Саки до и после взрывов.Ученый отметил, что еще два самолета были повреждены и подчеркнул, кадры свидетельствуют о том, что это была преднамеренная атака, а не «несчастный случай».

CNN также проверили доступные данных о потерях военной авиации в советское время. «В современной России нет свидетельств о столь значительных потерях от одного инцидента за один день», — подытожили в исследовании.

Добавим также, что утром 11 августа в сети появились спутниковые снимки в инфракрасном диапазоне аэродрома «Саки» в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму. Их опубликовал представитель сообщества расследователей Bellingcat Вим Цвейненбург.

#PT and here a GIF to compare pre- and post-strike imagery of #Saki airbase pic.twitter.com/T4NECkbW8j

