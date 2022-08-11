Удар по базе в Саках самой большой потерей росавиации со времен Второй мировой — СМИ

Взрывы на территории военного аэродрома «Саки» возле Новофедоровки в оккупированном Крыму стали сокрушительным ударом для россиян. Ряд экспертов говорят, что это был самый страшный день для авиации рф со времен Второй мировой войны.

Издание отмечает, что таких потерь за один день россия еще не несла со времен Второй мировой, а это, несомненно, скажется на боевом духе армии и заставит нервничать руководство страны.

Научный сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший пилот ВВС Австралии Питер Лейтон исследовал спутниковые снимки Planet Lab, которые зафиксировали авиабазу Саки до и после взрывов.Ученый отметил, что еще два самолета были повреждены и подчеркнул, кадры свидетельствуют о том, что это была преднамеренная атака, а не «несчастный случай».

CNN также проверили доступные данных о потерях военной авиации в советское время. «В современной России нет свидетельств о столь значительных потерях от одного инцидента за один день», — подытожили в исследовании.

Добавим также, что утром 11 августа в сети появились спутниковые снимки в инфракрасном диапазоне аэродрома «Саки» в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму. Их опубликовал представитель сообщества расследователей Bellingcat Вим Цвейненбург.

#PT and here a GIF to compare pre- and post-strike imagery of #Saki airbase pic.twitter.com/T4NECkbW8j — Wim Zwijnenburg (@wammezz) August 10, 2022

Как писал «Курсор», во вторник на авиабазе рф в Крыму прогремели одновременно несколько взрывов. Именно с этой авиабазы вылетали самолеты бомбить Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую области.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!