Украинские минометчики уничтожили штурмовую группу россиян на востоке: кадры боя выложили в сеть

Об этом сообщил на своей странице начальник Харьковского гарнизона Сергея Мельника.

По его словам, украинским бойцам удалось уничтожить штурмовую пехоту оккупанта. Он также выложил в соцсети видео, на котором можно увидеть кадры этого боя.

Точное место боя военный не называет. Известно однако, что это произошло в восточном направлении Украины.

Отметим, что российские войска терпят также неудачи на других направлениях фронта и несут огромные потери. Так, Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 11 февраля 2023 года ликвидировали около 136 тысяч 880 российских военных, и только за минувшие сутки — 1140 человек.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.