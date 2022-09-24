Употребление газированных напитков повышает риск смерти от рака

Новое исследование пролило новый важный свет на взаимосвязь между сладкими напитками и риском развития рака.

Взаимосвязь между сахаром и здоровьем человека сложна, но новое исследование добавило некоторые ценные подробности о привычном потреблении сладкого. Исследование предполагает, что употребление двух или более порций сладких напитков каждый день может привести к увеличению риска смертности от рака, связанного с ожирением, что, по-видимому, связано с более высоким индексом массы тела (ИМТ).

Исследование было опубликовано в журнале Cancer, Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Исследование было сосредоточено на подслащенных напитках и их связи с риском смертности от различных типов рака. Данные касались привычек потребления более 900 000 человек, у которых в 1982 году не было рака, а в 2016 году была проведена последующая оценка.

На данный момент 135 100 участников умерли от рака, и изучение связи с привычками употребления напитков дало некоторые полезные сведения. Среди них было открытие, что у мужчин и женщин, которые выпивали две или более порций (одна порция составляет 355 мл) подслащенных сахаром напитков каждый день, риск смерти увеличивался на 5% не от всех видов рака, а от ожирения, в частности, связанного с раком. Этот повышенный риск стал нулевым после поправки на ИМТ.

Ученые пришли к выводу, что этот более высокий уровень смертности, который связан с потреблением сладких напитков, был частично связан с ожирением, и что в будущих исследованиях следует учитывать роль ИМТ в исследованиях риска рака от подслащенных напитков.

«Эти результаты должны стать основой государственной политики в отношении потребления подслащенных напитков, чтобы снизить риск развития рака у мужчин и женщин в США», — сказала ведущий автор исследования доктор Марджори Маккалоу.

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