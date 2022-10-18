Утверждена кандидатура на должность начальника генштаба ЦАХАЛа

Комиссия по назначениям на руководящие должности во вторник, 18 октября, одобрила назначение генерал-майора Герци Халеви начальником генерального штаба ЦАХАЛа.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что среди прочих кандидатур комитет рассматривал экс-руководителя штаба Бенни Ганца и нынешнего начальника генштаба Авива Кохави.

«Окончательное назначение нуждается в утверждении правительства», — говорится в сообщении.

В 1985 году Герци Халеви был призван на службу в Армии обороны Израиля, начал службу в отряде «Нахаль» в кибуце на севере Израиля, а затем перешел на службу в батальоне «Петен» («Десантируемый Нахаль») бригады «Цанханим», где прошел путь от бойца, командира отделения и командира взвода до заведующего оперативной частью батальона и командира роты в батальоне.

С 22 августа 2007 по август 2009 года Халеви командовал бригадой «Цанханим». Под его командованием бригада, укрепленная бронетанковым батальоном «Саар» бригады «Барак», приняла участие в военных действиях в северной части сектора Газа в ходе операции «Литой свинец».

В 2009 году возглавил Отдел оперативного управления разведки Генштаба армии. 6 июня 2018 года вступил на должность Командующего Южным военным округом.

За время военной службы Халви получил степень бакалавра Еврейского университета в Иерусалиме (в области философии и делового администрирования), а затем и степень магистра (в области управления национальными ресурсами) Университета национальной безопасности в Вашингтоне, США.

Женат на Шарон Халеви, отец четырех детей. Несмотря на то что Халеви, получивший религиозное воспитание, перестал носить кипу, он считает себя религиозным и посещает по субботам синагогу, а в ходе утренних пробежек прослушивает в наушниках уроки Торы и лекции раввинов.

Ранее Курсор информировал, что ЦАХАЛ сносит дом палестинского террориста, убившего Ноа Лазар. Силы безопасности нанесли на карту для сноса дом террориста Уди Тамими в Шуафате. Во время возникших на месте столкновений были задержаны трое экстремистов.