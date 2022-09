В Белом доме рассказали, как путин и Трамп шутили над переименованием Израиля

По словам Бейкера, экс-президента США разделил еврейскую общину и американских евреев с Израилем «точно так же, как он разделил свою политическую партию, сотрудников Белого дома и даже свою семью».

Об этом сообщает Haaretz.

Корреспондент New York Times считает, что сеяние раздора от Трампа – не «досадное последствие» его поведения, а неизменная стратегия. Также Питер прогнозирует, что если Трамп победит на президентских выборах в 2024 году, его политика в отношении Израиля будет выглядеть «совсем иначе» чем та, которую он проводил раньше.

Помимо этого, Бейкер рассказал о том, как единожды *владимиру путину надоело то, что ДональдТрамп хвастается тем, что в его честь названы места.

«Может быть, им следует просто назвать весь Израиль в честь тебя, Дональд», – сказал президент рф.

Ранее журналисты рассказывали, что в 2018 году Дональд Трамп предложил Иордании полный контроль над Иудеей и Самарией. Они пришли к этому выводу на основании готовящейся книги об администрации Трампа The Divider: Trump in the White House 2017-2021, написанной Питером Бейкером из New York Times и Сьюзен Глассер из New Yorke.

Неизвестно, было ли известно Израилю и тогдашнему премьер-министру Биньямину Нетаниягу об этой ситуации. Утверждается, что король Иордании признался своего американскому другу, что «думал, что у него сердечный приступ», когда он получил это предложение от Трампа. Больше узнайте в нашем материале.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!