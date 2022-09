Трамп предлагал Иудею и Самарию королю Иордании в 2018 году — отчет

Бывший президент США Дональд Трамп предложил Иордании полный контроль над Иудеей и Самарией в 2018 году, сообщила The Washington Post.

Ссылаясь на выдержку из готовящейся книги об администрации Трампа The Divider: Trump in the White House 2017-2021 , написанной Питером Бейкером из New York Times и Сьюзен Глассер из New Yorke, в докладе говорится, что предложение было сделано королю Абдалле в Январь 2018. Не упоминалось, знали ли Израиль, а затем премьер-министр Биньямин Нетаниягу о предложении Трампа.

В разговоре с американским другом король Иордании сказал, что «думал, что у него сердечный приступ», когда бывший президент США сделал ему предложение.

«Я не мог дышать. Я согнулся пополам», — цитируется в книге слова короля.

В книге говорится, что Трамп полагал, что сделает королю Иордании одолжение своим предложением, по-видимому, не понимая его более широких последствий или того факта, что он предлагал землю, которая не принадлежала США.

Сообщаемое предложение поступило вскоре после того, как Трамп официально провозгласил Иерусалим столицей Израиля и объявил о плане перенести туда посольство США из Тель-Авива.

Два года спустя тогдашний премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил о своих планах относительно аннексии Израилем частей Иудее и Самарии, но это предложение в конечном итоге было отложено.

