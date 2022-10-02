В Болгарии археологи во время раскопок нашли «холодильник» римских легионеров

Обнаружена емкость из керамических тарелок для хранения продуктов, которую можно охарактеризовать как древний «холодильник».

Варшавский университет 2 октября опубликовал в «фейсбуке» фото.

На протяжении нескольких десятилетий территорию лагеря исследовали поляки вместе с болгарскими партнерами. Коллектив под руководством профессора Петра Дычека из Исследовательского центра древностей Юго-Восточной Европы Варшавского университета также в августе этого года сделал ряд открытий. Один из предметов в помещении воинской казармы ученый назвал «холодильником».

Находка представляет собой емкость из керамических плит, утопленную под полом. Предмет использовался легионерами для хранения продуктов. В его содержимом были фрагменты сосудов и кости животных.



Сохранившиеся мелкие фрагменты костей имеют следы термической обработки, а это означает, что мясо, хранившееся в контейнере, запекалось. Были также кусочки древесного угля и осколок маленькой миски. Нельзя исключать, что это остатки курильницы, которой отгоняли насекомых от хранившейся там пищи. Ученый отметил, что находки таких «холодильников» редки, потому что они не часто ведут себя после реконструкции зданий.

Найден и ряд уникальных монет были обнаружены польскими археологами при раскопках. В этой локации функционировал лагерь римских легионеров, построенный в I веке нашей эры. Он действовал как постоянная база 1-го Италийского легиона на имперской границе в провинции Нижняя Мезия (ныне этот район находится на севере Болгарии).

В 69 г. н.э. было решено укрепить имперскую границу, так как существовал страх перед соседней Дакией. Именно поэтому новообразованный легион, который формировался только из жителей Италии, был переброшен на Дунай — 1-й Итальянский легион стоял в Новах до середины V века.

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