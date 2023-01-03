В европейской стране назвали Зеленского политиком 2022 года

Президент Украины опередил нынешнего и бывшего президентов США и первых лиц Европейского Союза.

Большинство граждан Польши назвали президента Украины Владимира Зеленского политиком 2022 года в мире.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследования общественного мнения, сообщает Polskie Radio.

Отмечается, что политиком года в своей стране поляки назвали своего президента Анджея Дуду.

На вопрос, кого из зарубежных политиков, которые активно действуют на мировой арене, следовало бы назвать политиком 2022 года, 20% опрошенных назвали Владимира Зеленского. Следующим по упоминаемости был президент США Джо Байден (15%).

Остальные политики, которых называли респонденты, набрали от 0,5% до 1,4% упоминаний. Это бывший президент США Дональд Трамп, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, экс-глава Европейского совета Дональд Туск, премьер Венгрии Виктор Орбан и бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

При этом 38% респондентов не смогли назвать политика 2022 года, 18% считают, что такого политика нет, еще 1% опрошенных отказался отвечать.

На вопрос, кого из польских политиков можно было бы назвать политиком 2022 года, 12% опрошенных выбрали президента Анджея Дуду, по 6% — премьер-министра Матеуша Моравецкого и бывшего премьера Дональда Туска.

В то же время 55% опрошенных не смогли назвать политика в Польше, который, по их мнению, заслуживает такого звания.

Как сообщал Курсор, американское издание Time назвало президента Украины Владимира Зеленского и «дух Украины» человеком 2022 года.

Также Курсор сообщал, что Зеленский стал человеком года по версии Financial Times.