В Индийском океане обнаружили уникальную находку

Шокирующее открытие исследователи сделали в октябре во время месячной экспедиции вдоль южной оконечности Индонезии на борту RV Investigator, исследовательское судно, которым управляет Организация научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO), национальное научное агентство Австралии.

В последний день путешествия и после 26 предыдущих попыток исследователи запустили траловую сеть в глубокую воду, надеясь поймать рыбу в рамках продолжающегося исследования биоразнообразия. Вместо этого, согласно заявлению, они вытащили целую сеть из сотен акульих зубов.

«Это был наш самый последний образец поездки перед возвращением в Австралию. Сначала я был немного разочарован, когда мы вытащили сеть, потому что она была заполнена илом, и я знал, что там не будет много экземпляров рыбы», — говорит Дайан Брей, старший менеджер коллекций в Исследовательском институте музеев Виктории.

Но когда исследователи просеивали затвердевший от грязи материал, они поняли, что улов был не просто колоссальным грязевым пирогом.

«Мы высыпали содержимое на палубу лодки и, перебирая все подряд, находили акульи зубы за акульими зубами. Мы находили зубы [современных] мако и [больших] белых акул, а также окаменелые зубы древних акул, таких как непосредственный предок гигантской акулы — мегалодона», — говорит Брей.

В общей сложности исследователи собрали более 750 зубов размером от 1 см до одного зуба предка мегалодона размером 10 см. Ученые заметили отложения черных марганцевых узелков, растущих на многих зубах, которые были результатом того, что зубы так долго находились на дне океана. В остальном все зубы были в хорошем состоянии.

«Это весьма примечательно. Бактерии поглотили все органическое вещество из зубов, и корни исчезли, но в остальном осталась эмаль», — добавили исследователи.

Ученые не совсем уверены, почему на этом участке океана скопилось так много зубов, но они не думают, что там погибли сотни акул. Акулы имеют бесконечный запас зубов, которые заменяются «как конвейерная лента».

Ученые предполагают, что в районе, где были найдены зубы, вероятно, обитало сообщество древних акул.

«Зубы были найдены на абиссальной равнине, а не в открытом океане. Этот район был частью древнего рифа, покрытого подводными горами, и мы думаем, что давным-давно вокруг этого района плавало сообщество акул», — говорит Брей.

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