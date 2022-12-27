В Канаде женщина за тысячи долларов учит людей не бояться разговаривать по телефону

Жительница Канады Мэри Джейн Коппс открыла бизнес, который предоставляет услуги людям, которые бояться проводить телефонные звонки.

Об этом сообщает Business Insider.

Предпринимательница решила основать свою консалтинговую компанию The Phone Lady еще в середине 00-х, когда заметила массовое распространение «телефонной фобии». Люди, страдающие ею, боятся телефонных звонков.

По словам Коппс, это является актуальной и значительной проблемой. По ее словам, прошлые поколения людей с ранних лет регулярно звонили друг другу, но так называемым миллениалам и зуммерам сложно это делать.

«Поколению Z никогда не давали таких навыков. В моем поколении телефон был на стене в каждом доме, и нас учили отвечать на него и звонить в юном возрасте. Теперь у нас есть несколько поколений, которых никогда ничему не учили говорить по телефону, и люди убрали телефоны из своих домов», – рассказала она.

Сумма за предоставление индивидуального коучинга составляет $480 в час, а за 30-минутные вебинары в рамках программы из 7 частей нужно заплатить $365. Оказывается, что эта услуга пользуется большим спросом, особенно среди сотрудников финансового сектора и стартапов.

Проходящие обучения на протяжении трех дней не могут переписываться, вместо чего Коппс разрешает им исключительно совершать телефонные звонки. Для преодоления первоначального страха бизнесмен рекомендует начать с бесед по телефону с родственниками, а уже после с коллегами и клиентами.

Помимо этого предпринимательница назначает своим ученикам определенный день, когда она с ними беседу по телефону под видом получения консультации. Считается, что это помогает преодолевать преодолеть фобию и, таким образом, со временем спокойно отвечать на звонки.

«Курсор» сообщал о том, сколько израильтян недовольны своими страховыми компаниями.