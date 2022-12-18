В Китае прогнозируют три волны COVID-19 этой зимой

В Китайском центре контроля и профилактики заболеваний прогнозируют три волны вспышек заболеваемости COVID-19 этой зимой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителя упомянутого центра и главного эпидемиолога страны Ву Цзуньйоу.

Ву сказал, что первая волна продлится с середины декабря до середины января и затронет преимущественно крупные города.

Вторая волна, как прогнозируется, начнется с конца января до середины февраля следующего года и будет вызвана перемещением людей в преддверии традиционных новогодних праздников. Новый год в Китае, который празднуют по лунному календарю, в этом году он наступит 21 января. Празднования продолжаются в течение следующих нескольких недель, во время которых сотни миллионов китайцев по всей стране возвращаются домой, чтобы провести время со своими семьями.

Третью волну заболеваемости COVID-19 в центре контроля и профилактики ожидают с конца февраля до середины марта, когда люди будут возвращаться на работу после новогодних праздников.

В то же время, главный эпидемиолог страны отметил, что в последнее время количество случаев тяжелого протекания болезни в Китае существенно уменьшилось благодаря вакцинации, в первую очередь уязвимых слоев населения.

Ранее Курсор писал, что эксперты предупреждают о новом симптоме COVID-19, на который не обращают внимания. Возникает новый доминирующий симптом, и большинство людей ошибочно принимают его за обычную простуду.

Также ученые раскрыли механизм проникновения SARS-CoV-2 в кровеносные сосуды. Коронавирус заражает клетки респираторного эпителия, а затем распространяется в другие органы через кровеносные сосуды.