В Китае прогнозируют три волны COVID-19 этой зимой

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителя упомянутого центра и главного эпидемиолога страны Ву Цзуньйоу.
Ву сказал, что первая волна продлится с середины декабря до середины января и затронет преимущественно крупные города.
Вторая волна, как прогнозируется, начнется с конца января до середины февраля следующего года и будет вызвана перемещением людей в преддверии традиционных новогодних праздников. Новый год в Китае, который празднуют по лунному календарю, в этом году он наступит 21 января. Празднования продолжаются в течение следующих нескольких недель, во время которых сотни миллионов китайцев по всей стране возвращаются домой, чтобы провести время со своими семьями.
Третью волну заболеваемости COVID-19 в центре контроля и профилактики ожидают с конца февраля до середины марта, когда люди будут возвращаться на работу после новогодних праздников.
В то же время, главный эпидемиолог страны отметил, что в последнее время количество случаев тяжелого протекания болезни в Китае существенно уменьшилось благодаря вакцинации, в первую очередь уязвимых слоев населения.
Ранее Курсор писал, что эксперты предупреждают о новом симптоме COVID-19, на который не обращают внимания. Возникает новый доминирующий симптом, и большинство людей ошибочно принимают его за обычную простуду.
Также ученые раскрыли механизм проникновения SARS-CoV-2 в кровеносные сосуды. Коронавирус заражает клетки респираторного эпителия, а затем распространяется в другие органы через кровеносные сосуды.