В России мужчина украл с улицы светофор и отнес к себе домой, чтобы изучить

В российском городе Омск мужчина, который ранее был судим за побои и угрозу убийством, украл с улицы светофор. Местные правоохранители задержали его с поличным дома как раз во время «изучения» техники. Теперь 39-летний подозреваемый снова пойдет под суд.
Об этом сообщает 9TV.
Как оказалось, не так давно в квартире мужчине отключили электроэнергию за неуплату. Поэтому он решил украсть светофор, чтобы использовать его солнечную панель для добычи электричества самостоятельно.
Металлический столб со светофоров мужчина спилил ножовкой и сдал ее в приемные пункт металлолома. В случае признания виновным мужчина может быть наказан штрафом, исправительными работами или ограничением свободы.
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