В россии ввели льготы для попавших под санкции российских компаний

По результатам 2022 года для российских организаций, оказавшихся в европейском санкционном списке, будет применена нулевая ставка по налогу на прибыль по доходу от реализации акций российских компаний. Соответствующий закон подписал президент российской федерации владимир путин*.

Об этом сообщает портал sud.ua.

Как известно, список компаний в европейском санкционном перечне продолжает расширяться. Так, 16 декабря ЕС окончательно принял девятый пакет санкций, которым «наказал» еще несколько организаций, имеющих отношение к россии.

«Речь идет о 168 российских компаниях, связанных с военно-промышленным комплексом. Таким образом, ЕС пытается воспрепятствовать наращиванию российских промышленных мощностей», — пишет издание.

Так, среди «наказанных» юридических лиц – те, кто может технически усилить сектор обороны и безопасности россии.

«Девятый пакет санкций выделился еще и тем, что впервые европейцы «зацепили» россию за «живое», введя ограничения против энергетического и горнодобывающего секторов», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, новые санкции Европейского союза «нанесут удар по рупору российских СМИ и прольют свет на ужасы, скрывающиеся за пропагандистским фасадом.

Так, проекты новых «черных списков» ЕС из 144 человек включают популярных российских телеведущих бориса корчевникова и марину ким, певца григория лепсервидзе, блогера дмитрия пучкова, режиссера никиту михалкова, а также политолога и телеведущего сергея михеева.

Также Курсор инофрмировал о том, что присутствие в иранских беспилотниках запчастей производства США, Японии и Израиля вызвало мировой скандал и разбирательство путей обхода санкций.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!