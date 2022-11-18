В обход санкций: иранский беспилотник состоит из американских и израильских запчастей

Присутствие в иранских беспилотниках запчастей производства США, Японии и Израиля вызвало мировой скандал и разбирательство путей обхода санкций.

Анализ составляющих иранского беспилотника привел к интересному открытию. Оказалось, что большая часть деталей дрона Mohajer-6 являются составляющими из США, Японии, Евросоюза и даже Израиля.

Такие данные опубликовало американское издание The Wall Street Journal.

Один из беспилотников Mohajer-6 целым попал в руки украинских спецслужб и был тщательно изучен ими. Выводы шокировали многих. Согласно документам Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО), занимающейся оборонными вопросами, 75% компонентов иранских беспилотников, сбитых в Украине, были произведены в США, несмотря на беспрецедентные санкции против продажи оружия Ирану.

Запчасти дрона произведены именно в тех странах, которые приняли санкции в отношении иранского режима. Технологический прорыв в Иране, вновь выпускающем беспилотники и баллистические ракеты, вызван отменой санкций против Ирана Обамой. И хотя эти санкции были возобновлены Трампом, но, видимо, уже поздно. Тысячи беспилотников убивают мирных людей в Украине и по всему Ближнему Востоку, уничтожают объекты критической инфраструктуры, а также угрожают кораблям в Персидском заливе.

Иранский беспилотник Mohajer-6 имеет оптическую систему, разработанную в США компанией Sierra-Olympic Technologies Inc. Для оптики эта компания использует израильские линзы Ophir Optronics.

Израильская компания обратилась к министерству обороны за разъяснениями. Оказалось, что линзы не являются товаром военного назначения в соответствии с израильскими законами и международными договоренностями. «Государство Израиль изучает этот вопрос. Из предварительной проверки следует, что указанный в публикации компонент не является ни контролируемым стратегическим продуктом, ни продуктом двойного назначения».

Ранее Курсор писал, что Иран признал поставки беспилотников в россию*.

Курсор сообщал, что США готовы на любые действия, чтобы остановить злонамеренную деятельность Ирана, поставляющего дроны для ведения войны против Украины.

Наша редакция сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!