В сети показали, как россияне протестуют против войны с Украиной

24 февраля Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины. Многие россияне начали выходить на протесты, чтобы показать, что они против войны. Кремлевский режим запугал русских настолько, что сотни людей готовы убегать от одного полицейского с дубинкой.

После того как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Украине, объявив тем самым этому государству войну, в разных городах России начались антивоенные протесты.

Многие россияне решили выйти на улицы своих городов, чтобы показать, что они не хотят, чтобы их мужей, сыновей и отцов отправляли умирать ради интересов Кремля.

И вот в сети появилось новое видео с протеста:

Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали, как жители украинского Бердянска встретили российских оккупантов. Они вышли под мэрию и провели настоящий митинг, на котором спели гимн Украины. Затем сообщили, что военные уехали. Правда, в какую сторону пока неизвестно.

Кроме того, мы писали, что в украинском Мариуполе сбили российский самолет, который неоднократно обстреливал город.

Еще напомним, что в мире проходят массовые демонстрации в поддержку Украины.

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