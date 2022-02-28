В сети показали, как россияне протестуют против войны с Украиной

После того как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Украине, объявив тем самым этому государству войну, в разных городах России начались антивоенные протесты.
Многие россияне решили выйти на улицы своих городов, чтобы показать, что они не хотят, чтобы их мужей, сыновей и отцов отправляли умирать ради интересов Кремля.
И вот в сети появилось новое видео с протеста:
Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали, как жители украинского Бердянска встретили российских оккупантов. Они вышли под мэрию и провели настоящий митинг, на котором спели гимн Украины. Затем сообщили, что военные уехали. Правда, в какую сторону пока неизвестно.
Кроме того, мы писали, что в украинском Мариуполе сбили российский самолет, который неоднократно обстреливал город.
Еще напомним, что в мире проходят массовые демонстрации в поддержку Украины.
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