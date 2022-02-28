В украинском Мариуполе сбили российский самолет, который неоднократно обстреливал город

Мэр города Мариуполь сообщил, что ВСУ и Национальная гвардия смогли сбить самолет российских оккупантов, который совершал военные преступления, обстреливая мирных жителей.

Украинские вооруженные силы смогли сбить российский самолет над Мариуполем, Донецкая область, который ранее обстреливал город и поселки в окрестностях.

Об этом сообщили в пресс-службе местного горсовета.

Как заявил мэр города Вадим Бойченко, в этой операции участвовали как Вооруженные силы Украины, так и Национальная гвардия, и полк Азов.

Самолет, модель которого не сообщается, обстреливав населенные пункты Донецкой области четыре раза.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в Харькове продолжаются сильные бои.

Кроме того, наш сайт писал, что российские оккупанты сбросили снаряды на жилые дома в поселке Донецкой области.

Еще напомним, что в Иванкове Киевской области российские оккупанты сожгли историко-краеведческий музей.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.