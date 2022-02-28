В украинском Мариуполе сбили российский самолет, который неоднократно обстреливал город

Украинские вооруженные силы смогли сбить российский самолет над Мариуполем, Донецкая область, который ранее обстреливал город и поселки в окрестностях.
Об этом сообщили в пресс-службе местного горсовета.
Как заявил мэр города Вадим Бойченко, в этой операции участвовали как Вооруженные силы Украины, так и Национальная гвардия, и полк Азов.
Самолет, модель которого не сообщается, обстреливав населенные пункты Донецкой области четыре раза.
Ранее редакция Курсора сообщала, что в Харькове продолжаются сильные бои.
Кроме того, наш сайт писал, что российские оккупанты сбросили снаряды на жилые дома в поселке Донецкой области.
Еще напомним, что в Иванкове Киевской области российские оккупанты сожгли историко-краеведческий музей.
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