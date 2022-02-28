В сети показали, как жители украинского Бердянска встретили российских оккупантов

Российские оккупанты двигаются по берегу Азовского моря. Судя по всему, они пытаются окружить город Мариуполь. Именно с этой целью оккупанты зашли в Бердянск, однако местные им не обрадовались.

Не так давно в украинских СМИ начали появляться сообщений о том, что российские оккупационные войска зашли в город Бердянск. Говорилось даже об оккупации города. Однако местные жители встретили российских военных достойно.

Они вышли под мэрию и провели настоящий митинг, на котором спели гимн Украины.

Затем сообщили, что военные уехали. Правда, в какую сторону пока неизвестно.

Ранее редакция Курсора сообщала, что российские оккупанты обстреливают жилые районы Харькова.

Кроме того, мы писали, что Россия закрыла небо для самолетов из 36 стран.

Еще напомним, что украинские программисты придумали игру, которая помогает пользователю блокировать сайты РФ.

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