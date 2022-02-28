Украинские программисты придумали игру, которая помогает пользователю блокировать сайты РФ

Речь идет о вариации всемирно известной головоломки «2048», где нужно складывать одинаковые числа в большие. Однако суть не в самой игре: каждый ход игрока приближает сайты РФ к блокировке.

Во Львове несколько программистов создали браузерную онлайн-игру, которая призвала помочь Украине в борьбе против РФ.

Playforukraine.live – вот как называется игра. Это вариация головоломки 2048. Игра подразумевает складывание одинаковых цифр в большие числа. Важно, что каждый ход игрока приближает сайты России к блокировке.

Авторы проекта заявляют, что один игрок в течение часа может отправить более 20 тысяч запросов на сайты, которые обслуживают оккупационные ресурсы. Правда, точный список таких сайтов не сообщается.

Для того чтобы помогать Украине, нужно перейти по ссылке playforukraine.live. Разработчики заявили, что нужно открыть страницу с ПК. Более того, играть совсем необязательно. Можно просто оставить страницу в браузере открытой. Важно, что при игре с территории Украины надо включить VPN, чтобы скрыть свой IP-адрес.

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