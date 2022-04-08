В сети показали второго израильского астронавта, который уже вступил на борт космического корабля

Израильский астронавт является участником миссии Axiom Space Ax-1. Она заключается в полете на МКС. Корабль при этом будет пилотироваться частными астронавтами.

В сети появились фотографии второго израильского астронавта в истории — Эйтан Стиббе, который взошел на борт космического корабля перед запуском.

Об этом сообщили на телеграм-канел ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Отмечается, что миссия Rakia («Небосвод» на иврите) является частью Axiom Space Ax-1, первой в мире миссии на космическую станцию, полностью пилотируемой частными астронавтами.

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