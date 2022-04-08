В сети показали второго израильского астронавта, который уже вступил на борт космического корабля

В сети появились фотографии второго израильского астронавта в истории — Эйтан Стиббе, который взошел на борт космического корабля перед запуском.
Об этом сообщили на телеграм-канел
Отмечается, что миссия Rakia («Небосвод» на иврите) является частью Axiom Space Ax-1, первой в мире миссии на космическую станцию, полностью пилотируемой частными астронавтами.
Ранее редакция нашего портала писала, что астрономы заявили, что через 10 лет ночное небо полностью изменится.
Кроме того, Курсор сообщал, что ученые обнаружили гигансткую планету, которая в девять раз больше Юпитера.
Еще напомним, что ученые обнаружили 14 активно растущих черных дыр в галактике Паутина.