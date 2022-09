В США мужчина на угнанном самолете угрожал врезаться в супермаркет

Пилот сперва примерно четыре часа летал над городом Тупело, а после кружил в небе над соседним населенным пунктом. Полицейские оперативно вышли с ним на связь и в итоге задержали его.

Об этом сообщает AP.

«Граждан просят избегать этого района до тех пор, пока не будет получено полное разрешение. При полете самолета такого типа опасная зона намного больше, чем лишь Тупело», – рассказали правоохранители.

Со временем власти сообщили, что самолет благополучно приземлился. По словам губернатора Тейта Ривза, «ситуацию разрешили, и никто не пострадал». Сейчас задержанный находится под стражей.

Местные чиновники полагают, что самолет украли. Они пытаются узнать, работает ли в местном аэропорту этот мужчина, а правоохранители – получить сведения о его мотивах.

«Я никогда не видел ничего подобного в этом городе. Страшно просыпаться субботним утром», – прокомментировал это событие житель Тупело.

BREAKING: A pilot has threatened to intentionally crash this plane into a local Walmart in Tupelo, Mississippi, according to police.pic.twitter.com/AP4NnxNiLY

— BNN United States (@BNNUS) September 3, 2022