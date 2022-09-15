В США одобрили новое средство против морщин

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило новое средство против морщин под названием Daxxify. Подобно популярному ботоксу, Daxxify замораживает морщины, парализуя мышцы, но действует как минимум в два раза дольше, чем современные методы лечения, а одна инъекция работает от шести до девяти месяцев.

Об этом сообщает Revance Therapeutics.

В течение нескольких десятилетий одна из самых распространенных косметических процедур заключалась в инъекциях небольших объемов ботулинического токсина в участки лица. Токсин является нервно-мышечным блокирующим средством, парализующим определенные лицевые мышцы, что приводит к разглаживанию кожи и уменьшению морщин.

Наиболее распространенным брендом лечения является знакомый ботокс, однако несколько других компаний за эти годы придумали свои собственные конкурирующие препараты ботулина. Несмотря на этих конкурентов, ботокс в основном доминировал на рынке средств против морщин на протяжении десятилетий без каких-либо значительных инноваций в мире биотехнологий против морщин.

Разработка Daxxify заняла годы, и изначально она была сосредоточена на создании средства против морщин, похожего на ботокс, которое не нужно было вводить. Когда исследовательская группа Revance Therapeutics исследовала различные способы стабилизации молекул токсина, то они разработали новую пептидную технологию, которая неожиданно увеличила продолжительность лечения.

Испытание фазы 3 на людях, в котором приняли участие около 3 000 человек, показало, что Daxxify эффективно уменьшает морщины, но действует гораздо дольше, чем современные методы лечения. Эффекты инъекций ботокса обычно начинают спадать примерно через три месяца, но клинические испытания показали, что Daxxify длился не менее шести месяцев, а у некоторых пациентов — до 9-ти месяцев.

Первоначально Daxxify был готов к одобрению FDA еще в 2020 году, но сочетание задержек из-за пандемии и проблем с контролем качества на производственном заводе компании привело к длительной паузе с его окончательным разрешением.

Марк Фоули, генеральный директор Revance, сказал Fierce Pharma, что план заключается в медленном развертывании до конца года, поскольку продукт будет доставлен группе избранных врачей, прежде чем он станет более доступным в 2023 году.

«Это был долгий путь. Мы очень взволнованы, потому что впервые за более чем 30 лет на рынок будет представлен действительно инновационный нейротоксин», — добавил Фоули.

Фоули отметил, что компания изучает, как Daxxify может лечить несколько медицинских проблем, включая мигрень, мышечную спастичность и даже гиперактивный мочевой пузырь.

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