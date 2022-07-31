В ЦАХАЛе рассказали об изменениях для солдат-харедим

Для солдат-харедим в Армии обороны Израиля будут теперь открыты все должности. ЦАХАЛ введет изменения, согласно которым, такие новобранцы смогут отсрочить призыв в армию, чтобы пересдать тесты для получения более высоких результатов.

ЦАХАЛ впервые предоставит равные возможности для всех солдат-харедим.

В рамках этих изменений харедим смогут отложить призыв в армию до получения диплома о среднем образовании, пройти повторные тесты для улучшения результатов и после этого получить профессиональную подготовку после службы.

Каждый год сотни солдат-харедим, окончивших религиозные учебные заведения, вступают в ряды ЦАХАЛа. Их автоматически направляют в части с соответствующим характером — боевые части, такие как «Нецах Иегуда», и тыловые части, такие как «Шахрм». Это задумано для того, чтобы они могли продолжать вести свой образ жизни.

Однако не все солдаты, поступившие на службу, выбрали бы эти части. Некоторые стремились служить в других подразделениях, например, в разведке, а другие не хотели попадать в строго религиозную среду.

Одной из проблем было то, что солдаты-харедим часто имели низкие результаты тестов, поскольку не получили соответствующего образования. Это предопределяло их место службы в армии. В результате солдаты с высокими способностями оказывались на относительно низких должностях.

Поэтому ЦАХАЛ разрешит солдатам-харедим отсрочить призыв в армию, чтобы завершить обучение в средней школе и пересдать тесты для получения более высоких результатов. Новые солдаты, прибывшие в призывные пункты, будут приниматься на специальный отбор, который не обязательно будет учитывать их социально-экономический статус и тот факт, что у них есть пробелы в основной учебе, но будет проверять их способности в ходе личного собеседования.

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