В Украине крымскотатарские партизаны взорвали железнодорожные пути на оккупированной территории

02:15, Сегодня
Общество
подрыв железной дороги в украине скриншот
Фото: скриншот из Youtube

По словам диверсантов, «мы работаем круглосуточно ради уничтожения оккупационных войск и освобождения Украины».

В сеть попали кадры взрыва рельсов на оккупированной территории Херсонской области (Украина).

Видео опубликовал Telegram-канал крымскотатарских партизан Атеш.

«С целью препятствования снабжения рашистской группировки в Херсонской и Запорожской областях наши агенты провели успешную диверсию на временно оккупированной территории. … Подорван железнодорожный путь между населенными пунктами Раденск и Абрикосовка», — говорится в подписи к видео.

Курсор писал ранее, что Украина пока не переносила войну на сторону врага, но меры кремля* заставляют задуматься. Украинские военные обещают, что в 2023 году в рф будет еще больше взрывов и неожиданных «воспламенений».

Еще мы писали, что российская федерация не оставляет попыток захватить новые украинские территории, но наступательного потенциала у нее не хватает, поэтому оккупанты занимают оборонительные позиции.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины, но делают это с паузами, поскольку испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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