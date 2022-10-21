В Украине сообщили о критической ситуации для энергосистемы страны

«Критическая ситуация по всей стране. Необходимо быть готовыми к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения», — заявили в офисе президента.

В связи с обстрелами энергетических объектов Украины и выходом из строя 30% энергогенерирующих станций в стране возникла критическая обстановка. Украинцев просят экономить свет и готовиться к отключению света, воды и тепла по всей стране.

Гражданам Украины следует быть готовыми к отключению света, воды и тепла по всей стране. Об этом предупредил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Необходимо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября в стране было разрушено 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

Ранее Курсор писал, что в Америке оценили риски вторжения Беларуси в Украину. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, в течение последних недель россияне активно перебрасывает свои войска в Беларусь.

Также мы сообщали, что «весь мир в опасности»: Лапид предупредил об опасностях связи рф и Ирана в разговоре с Кулебой. Премьер-министр Лапид побеседовал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!