В Америке оценили риски вторжения Беларуси в Украину

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, в течение последних недель россияне активно перебрасывает свои войска в Беларусь. Также белорусские военные готовятся к возможному столкновению с ВСУ.

Слова Кирби приводит журналист Голоса Америки Остап Ярыш в Twitter.

По мнению Кирби, все это делается для того, чтобы белорусские военные отвлекли внимание Киева от ситуации на восточном и южном направлениях.

«Одна из тактик Беларуси может состоять в том, чтобы посмотреть, смогут ли они заставить Украину применить живую силу на северной границе, чтобы отвлечь украинские силы, чтобы они не могли быть использованы в других местах на востоке или юге», — заявил Кирби.

По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, россия может повторно осуществить наступление с территории в Беларуси, но их главной целью будет не Киев.

Ранее Курсор писал, что в Беларуси начали раздавать повестки: кто получает. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Беларусь используется президентом рф владимиром путиным в качестве военного полигона.

Курсор писал, что СМИ сообщают, что Беларусь готовится к мобилизации. Власти Беларуси, вероятно, готовятся к экскалации на границе с Украиной.

Курсор писал, что Беларусь ввела режим «контртеррористической операции». Беларусь опасается наступления из соседних стран.

Также в Беларуси пожаловались на Украину: «Испытываем на себе давление». В Беларуси заявили, что Украина подорвала пограничные мосты.

Сообщалось, что Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения. Украинскому послу в Беларуси вручили ноту из-за якобы подготовки нападения со стороны Украины – МИД Украины.

Кроме этого, Лукашенко впервые подтвердил участие Беларуси в войне в Украине. Он сказал, что «в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие».

Как сообщал Курсор, беларусь с самого начала полномасштабного вторжения предоставляет российской федерации свои территории для нанесения ракетных обстрелов по территории Украины.

Курсор писал, что директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что один из самых больших вызовов войны после того, как путин объявил о мобилизации в рф — открытие второго фронта со стороны Беларуси.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!