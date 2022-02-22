Верность до конца жизни: названы идеальные партнеры по знаку зодиака

Астрологи назвали знаки зодиакального круга, представители которых хранят верность своим половинкам до конца жизни. Не склонными к изменам оказались Овны, Тельцы, Раки и Козероги.

С этими знаками можно построить прочные и счастливые отношения.

Об этом пишет Апостроф.

Овен

Рожденные под этим созвездием в юности производят впечатление ветреных ловеласов. Они могут бесконечно заводить новые романы, бросать своих партнеров и снова влюбляться. Но беспорядочные связи закончатся, когда придет настоящая любовь. Именно о таком чувстве говорят – любовь до гроба.

Телец

Тельцы не склонны бросаться в омут любви с головой, а сначала осторожничают Они изучают своего партнера, чтобы понять, является ли он их половинкой, с которой можно провести всю жизнь. И лишь сделав такой вывод, Тельцы начинают оберегать, защищать и боготворить своего избранника, окружая его заботой и вниманием.

Рак

Доверчивые Раки из-за своей наивности в своей жизни совершают много ошибок. Они тяготеют к домашнему уюту, мечтают о детях и поэтому часто за любовь принимают что-то другое. Настоящее чувство приходит к Ракам внезапно и остается в их сердце уже навсегда.

Козерог

Козероги кажутся бесчувственными трудоголиками, но лишь пока не встретят свою половинку. Вот тогда представители этого астрологического символа абсолютно преображаются: они будто прорастают душой в своего избранника и сохраняют свою любовь до конца жизни.

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