Ветераны Великобритании раскритиковали заявление принца Гарри о том, что он убивал талибов в Афганистане

Высокопоставленные британские ветераны раскритиковали заявление принца Гарри о том, что он убил 25 солдат талибов во время службы в британской армии в Афганистане, и предупредили, что это признание может увеличить риск для его личной безопасности.

Об этом сообщает The Guardian.

Ветеран армии в отставке полковник Тим Коллинз, сказал, что речь принца о подсчете убийств была грубой, и добавил, что «мы не делаем насечки на прикладе винтовки». Другие утверждали, что Гарри ошибочно обесчеловечил повстанцев, назвав их «шахматными фигурами, убранными с доски», в то время как талибы обвинили принца в совершении военных преступлений.

Отметим, что в автобиографии Гарри среди всего прочего, рассказывает о том, как он был стрелком боевого вертолета «Апач» во время своего второго турне по Афганистану в 2012 году.

Гарри пишет, что «в эпоху апачей и ноутбуков» можно было установить «с точностью, сколько вражеских бойцов я убил. И мне казалось важным не бояться этого числа. Итак, мое число — 25. Это число не наполняет меня удовлетворением, но и не смущает».

Позже принц признался, что обесчеловечил тех, кого расстрелял в бою.

«Когда я оказался в пылу и смятении боя, я не думал об этих 25 людях. Это были шахматные фигуры, снятые с доски. Плохих людей уничтожали до того, как они успевали убить хороших», ‒ сказал он.

Коллинз прокомментировал заявление о 25 убитых в Афганистане и сказал, что «в армии так себя не ведут». Бывший солдат обвинил Гарри в «трагической афере по зарабатыванию денег, чтобы финансировать образ жизни, который он не может себе позволить».

Слова о количестве убитых принцем Гарри смутили и других ветеранов. По словам экс-парашютиста, он никогда не слышал, чтобы кто-то говорил о подсчете убийств, ибо это «грубо и откровенно неловко».

«Лишение жизни — это самое серьезное, что вы можете сделать в оперативном отделе, серьезные люди не говорят об этом как об игре», ‒ заявил он.

Несмотря не нередкое просматривание солдатами кадров с камер наблюдения для анализа проведенной миссии, установить количество убитых бывает крайне трудно.

«Вы не всегда можете сказать, кто был убит или ранен. Никто не пойдет в разрушенное здание, чтобы проверить», ‒ добавил он.

Ранее принц Гарри рассказал, как бы принцесса Диана отнеслась к его ссоре с братом.

«Курсор» сообщал, что, по словам принца Гарри, Уильям и Кейт Миддлтон сказали ему надеть нацистский костюм.