«Эти зверства останутся в истории»: Талибан обрушился с обвинениями на принца Гарри

Старший советник министерства внутренних дел Афганистана Анас Хаккани раскритиковал в пятницу принца Гарри, герцога Сассекского, за то, что он сказал, что во время своей службы в азиатской стране он думал о бойцах талибов как о «шахматных фигурах», которые нужно убрать, а не как о людях.

«Я не ожидаю, что вас вызовет МУС [Международный уголовный суд] или правозащитники осудят вас, потому что они по отношению к вам глухи и слепы. Но, надеюсь, эти зверства останутся в истории человечества», — сказал Хаккани в Твиттере.

Его слова прозвучали в ответ на замечания принца, сделанные в его откровенных мемуарах «Спейр». Он сделал серию громких откровений, среди прочего, о том, как британская королевская семья относилась к нему и особенно к его жене Меган, герцогине Сассекской, причем большая часть критики была направлена ​​​​на его брата Уильяма, принца Уэльского, и его отца, короля Карла III.

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Кроме того, принц Гарри рассказал, как принц Уильям физически напал на него.