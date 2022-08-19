Внезапные смерти российских олигархов продолжаются: выходец из рф погиб в США

Жена погибшего в Вашингтоне Дэна Рапопорта, который бежал из россии от путинского режима и критиковал его политику после нападения на Украину, уверена, что это не самоубийство.

В Вашингтоне, округ Колумбия, произошла загадочная смерть олигарха, выбросившегося из окна.

Полиция уверена в самоубийстве, однако жена сомневается, что он мог сам лишить себя жизни, пишут detaly.

Выходец из Латвии Дэн Рапопорт уехал вместе с родителями в США в возрасте 10 лет, но в 1990-е вернулся в россию*, сколотив себе состояние на банковских инвестициях. В 2012 году ему пришлось покинуть рф, когда власти начали оказывать на него давление за его поддержку Алексея Навального. В 2016 году бизнесмен переехал в Киев и после нападения россии на Украину открыто критиковал действия путина в социальных сетях.

Загадочная гибель Рапопорта, ярого противника путинского режима, стала продолжением череды загадочных происшествий, повлекших смерти известных российских политиков, си==чиновников и высших военных чинов, отмечавшихся в последние месяцы в разных странах.

Ранее «Курсор» писал о сталинских репрессиях в россии: 40 процентов генералов находятся под следствием. В высших эшелонах власти рф процветает система репрессий, заложенная еще Сталиным и взятая на вооружение всеми силовыми структурами, из которых и вышел путин.

Также сайт информировал, что россия готовит провокацию на ЗАЭС — аналитики ISW.

«Курсор» сообщал, что из-за войны, которую российская федерация начала против Украины, владимир путин является террористом №1 в мире, и он может повторить судьбу главаря «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири. США ликвидировали террориста недавно в собственном доме.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!