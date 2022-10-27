Вплоть до увеличения риска рака: какая процедура с волосами наиболее опасна для здоровья

Хотя выпрямление волос является хорошим быстрым решением для непослушных волос, оно может серьезно повредить ваши волосы.

Тенденции приходят и уходят, но ничто не сравнится с классической гладкой прической. Будь то гладкий прямой хвост или распущенные волосы, эта прическа идеально подходит для любого случая, от случайного свидания до красной ковровой дорожки.

Хотя мы все любим это, выпрямление волос не так уж хорошо для ваших волос. Побочные эффекты выпрямления волос могут даже привести к необратимому повреждению.

Воздействие горячего утюга каждый день может сделать ваши волосы восприимчивыми к сухости и тому подобному. Прокрутите вниз, чтобы узнать все причины, по которым вам не следует регулярно использовать горячий утюжок для выпрямления волос. Об этом пишет медпортал HealthShots.

Побочные эффекты выпрямления волос

Вот все побочные эффекты выпрямления волос, которых вам следует опасаться:

1. Волосы становятся сухими

Регулярное выпрямление волос может привести к тому, что они потеряют влагу, что может нанести непоправимый вред вашим волосам. Цель выпрямителя для волос — избавиться от всей воды в ваших локонах. Это причина, по которой ваши волосы возвращаются к нормальному состоянию после мытья. Когда вы используете много продуктов для нагревания волос, они лишаются натуральных масел, что делает их более склонными к необратимому повреждению.

2. Секущиеся концы

Как следует из названия, секущиеся концы — это когда кончики ваших волос разделяются на две или более части. Хотя многие факторы окружающей среды могут привести к этому, нагревательные инструменты, такие как выпрямитель для волос, также могут увеличить количество секущихся кончиков. Тепло, выделяемое утюжком для выпрямления волос, может высушить волосы и привести к секущимся кончикам.

3. Выпадение волос

Согласно исследованию, опубликованному в Индийском онлайн-журнале дерматологии, чрезмерное использование выпрямителей для волос и других горячих утюжков может привести к выпадению волос. Что еще хуже, так это перманентное выпрямление волос, говорится в исследовании. Процедуры по выпрямлению волос могут повредить корни и сделать вас уязвимыми к выпадению волос. С годами это также может привести к необратимому выпадению волос.

4. Делает ваши волосы вьющимися

Ирония в том, что вы используете выпрямитель для волос, чтобы избавиться от пушистости. Согласно Международному журналу трихологии, частое использование инструментов для выпрямления волос может привести к тому, что ваши волосы станут более завитыми, и они будут выглядеть тусклыми.

5. Зуд кожи головы

Регулярное использование выпрямителей для волос может лишить кожу головы натуральных масел, что приведет к гибели волосяных фолликулов. Это может сделать ваши волосы сухими, и у вас может появиться зуд кожи головы.

Но побочные эффекты не ограничиваются вашей кожей головы. Новое исследование показало, что это увеличивает риск рака матки.

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале Национального института рака, женщины, которые используют выпрямители для волос, имеют более высокий риск рака матки, чем женщины, которые никогда не используют эти тепловые изделия. В исследовании приняли участие 34 000 женщин США. Исследователи обнаружили, что у женщин, которые никогда не пользовались выпрямителями для волос, риск развития рака матки составлял 1,64%, в то время как у женщин, которые делали это, риск был вдвое выше. Более того, риск развития рака матки у чернокожих женщин был на 60% выше. Исследователи обнаружили химическое воздействие как ключевой фактор, приводящий к возникновению рака матки. Вещества, включая парабены, бисфенол А, металлы и формальдегид, в выпрямителях для волос могут способствовать повышенному риску рака матки.

Ранее Курсор писал, что родители мальчиков стареют быстрее — исследование.