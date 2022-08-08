Врач назвал популярный продукт, который ни в коем случае нельзя есть на завтрак

Завтрак — это первый и очень важный прием пищи. Важно, чтобы он состоял из полезных и питательных продуктов.

Эксперты говорят, что бутерброды со сливочным маслом — худший вариант завтрака, который опасен для сердца и поджелудочной.

Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов, передает styler.

Медик сообщил, что жир животного происхождения в особенности вреден для здоровья человека из-за высокой калорийности.

Также в сливочном масле содержится много холестерина и триглицеридов, что заставляет печень и поджелудочную усиленно работать.

Медик пояснил, что чем чаще человек ест животные жиры, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови и тем быстрее развивается атеросклероз.

Вялов при этом рассказал, что не нужно совсем отказываться от бутербродов. Однако знать меру все же стоит.

По его словам, в рационе должно быть больше растительного и меньше животного. Современные рекомендации по кардио профилактике гласят: желательно, чтобы два из трех приемов пищи за сутки были вегетарианскими. Гастроэнтерологи с этим соглашаются: чем здоровее питание, тем ниже риск болезней поджелудочной железы, печени и кишечника.

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