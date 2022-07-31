Врач предупредил, как экстремальная жара может повлиять на людей с диабетом

Каждый должен избегать обезвоживания и принимать меры предосторожности в сильную жару, но люди с диабетом должны быть особенно осторожны.

Если у вас есть определенные заболевания, такие как диабет, забота о себе еще особенно важна в жару.

Люди с диабетом 1 и 2 типа чувствуют жар иначе, чем те, у кого его нет. Более высокие температуры могут изменить то, как ваш организм использует инсулин, поэтому вам, возможно, придется чаще измерять уровень глюкозы в крови и корректировать дозу инсулина, а также то, что вы едите и пьете.

Самое важное и решающее действие, которое должны выполнять пациенты, — это оставаться гидратированными. Лучше всего пить воду, соки или даже спортивные напитки, но доктор Кейсобон отметил, что пациенты с диабетом должны быть осторожны с этими продуктами, потому что они часто содержат лишний сахар, а это может привести к еще большему ухудшению уровня сахара в крови.

«Другие советы включают в себя такие вещи, как упражнения. Если вы тренируетесь, делайте частые перерывы. Проверьте себя на симптомы истощения», — заявил сертифицированный специалист по диабету из Техасского отделения диабета и эндокринологии, доктор Кейсобон.

Более высокие температуры могут повлиять на лекарства, такие как инсулин, потому что инсулин должен быть комнатной температуры или холодным. Если инсулин подвергается воздействию тепла, он может испортиться.

«Рекомендуется не оставлять инсулин в нагретой машине. Храните его при комнатной температуре», — сказал доктор Кейсобон.

Последнее, на что следует обращать внимание во время жары, — это признаки и симптомы теплового удара и теплового истощения.

«Некоторые из симптомов [включают] высокую температуру тела, проблемы со спутанностью сознания и трудностями в поддержании разговора, судороги, даже обморок или впадение в кому», — сказал доктор Кейсобон.

В таком случае рекомендуется обратиться в отделение неотложной помощи.

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