Врач рассказал, сколько чая можно выпить без вреда для здоровья

Чай неизменно ассоциируется у нас со спокойствием и уютом, для многих это настоящий ритуал или приятная традиция. Но контролировать количество потребляемого чая очень важно, говорят врачи.

Натуральный заварной чай содержит много полезных компонентов и антиоксидантов, он положительно влияет на нервную систему. Но людям с повышенной нервной возбудимостью стоит пить чай очень аккуратно, отслеживая реакцию организма.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Если говорить о чае в целом, то он представляет собой концентрат полезных лечебных веществ и вкусовых качеств. Ни один напиток не имеет такого богатого комплекса биологически ценных, целебных качеств. А входящий в состав кофеин помогает еще и взбодриться.

Стоит отметить, что большую концентрацию кофеина содержит зеленый чай, поэтому стоит ограничиться одной-двумя чашками в день. Особенно это нужно учитывать людям с повышенным давлением, бессонницей, психическими расстройствами. В таком случае лучше отдать предпочтение травяным чаям, например, ромашковому, из шиповника, имбиря, облепихи или женьшеня.

Не забывайте, что чай обладает мочегонным эффектом, поэтому обязательно кроме чая нужно пить и чистую минеральную воду около 30–40 грамм на 1 килограмм массы тела.

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