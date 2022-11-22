Врач рассказала, чем полезен витамин В12 и в каких продуктах его можно найти

Этот витамин уникален, поскольку он – единственный, который содержит кобальт.

Любой витамин играет в организме определенную роль, обладая рядом полезных функций, и витамин В12 не является исключением. Врач-диетолог Екатерина Толстикова рассказала, в чем польза этого вещества и в каких продуктах он содержится в большом количестве.

Об этом специалист рассказала на своем Telegram-канале.

По ее словам, витамин В12 укрепляет нервную систему и необходим для образования эритроцитов и синтеза ДНК. Также он поддерживает здоровье костей и предотвращает остеопороз — системное заболевание, поражающее все кости скелета. Исследование, в котором приняло участие 2500 человек показало, что люди с дефицитом вещества в организме имели более низкую плотность костей.

Более того, витамин полезен для зрительной системы, потому что снижает риск дегенерации желтого пятна. А еще он способен улучшить настроение, поскольку участвует в синтезе и метаболизме серотонина — вещества, отвечающее за регулирование настроения.

К слову, витамин В12 уникален, поскольку он – единственный витамин, который содержит минеральное вещество – кобальт.

Специалист отметила, что получить его можно из морепродуктов, субпродуктов (печени, почек), рыбы (лосось, форель) и «молочки».

«Курсор» писал ранее, что организм необходимо обогащать различными витаминами, микроэлементами и веществами, тогда он будет функционировать как часы. Но особое внимание эксперты рекомендуют обратить на витамин С.

Еще мы писали, что витамин D в организме содействует множеству важных функций и поддерживает работу разных органов. Известно, что он помогает укреплять кости и зубы, а также поддерживает здоровье иммунной системы.