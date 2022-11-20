Три вида молочных продуктов, которые могут навредить вашему кишечнику

Некоторые молочные продукты хуже других, когда речь идет о вреде, который они могут нанести нашему кишечнику.

Чтобы узнать о некоторых из худших вариантов молочных продуктов, которые могут нанести ущерб вашей пищеварительной системе, SheFinds поговорили с Келси Мауро, консультантом по функциональной медицине кишечника.

1. Цельное коровье молоко

Одной из основных проблем, связанных с молочными продуктами и здоровьем кишечника, является тот факт, что молочные продукты содержат лактозу, которую некоторым людям особенно трудно переваривать. И, по словам Мауро, цельное коровье молоко является одним из главных виновников из-за того, что оно содержит наибольшее количество.

2. Йогурт из цельного молока

Поскольку мы знаем, что цельное молоко содержит большое количество лактозы, неудивительно, что йогурт, приготовленный из цельного молока, может быть еще одним серьезным риском, когда речь идет о здоровье кишечника.

3. Сыр

Cыр — мы любим его, но наши тела не всегда хорошо на него реагируют. Все сводится к (как вы уже догадались) содержанию лактозы в этой невероятно вкусной еде.

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