Врач рассказала, кому необходимо отказаться от употребления вина

Есть категории людей, которым может навредить даже один бокал напитка.

Вино — вкусный и популярный напиток, но для некоторых людей его употребление может предоставлять угрозу. Врач Линн Постон отметила, что многие сорта вин могут влиять на уровень сахара в крови и привести к ухудшению самочувствия.

Об этом сообщает MedicalNewsToday.

От вина стоит отказаться людям, у которых диагностирован сахарный диабет, особенно, если пить его на голодный желудок. В этом случае напиток способен сначала резко повысить уровень сахара, а затем резко его снизить. Такие перепады угрожают развитием гипогликемии.

Также от употребления вина следует отказаться людям, которые принимают седативные или обезболивающие препараты. Дело в том, что лекарства замедляют активность мозга. И такой же эффект оказывает алкоголь. Их суммарный эффект может привести к серьезным последствиям.

Специалист настоятельно рекомендует отказаться от употребления слабоалкогольного напитка также людям, которые подвержены астме, потому что даже один бокал может вызвать астматический приступ. По словам врача, в вине содержатся сульфиты — это вещества, к которым люди с астмой бывают особенно чувствительными. В частности, при попадании сульфитов в организм возможны плохие побочные реакции.

«Курсор» писал ранее, что группа ученых выяснили, что почти девять из десяти британцев (87%) не знают, что употребление красного вина повышает риск развития рака.

Еще мы писали, что красное вино способно замедлить процесс старения человека. К такому выводу пришли специалисты Университетского колледжа в Лондоне в ходе исследования.