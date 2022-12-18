Врач рассказала о пользе регулярного употребления морской капусты

В этом продукте содержится много желеобразной растворимой клетчатки.

В рацион питания периодически стоит добавлять морскую капусту, потому что она содержит большое количество витаминов и полезных для организма микроэлементов. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала про преимущества употребления этого продукта.

Об этом сообщает M24.

По словам специалиста, морская капуста положительно сказывается на работе организма, в частности помогает вывести соли тяжелых металлов, излишки сахара и холестерина. А еще употребление этого продукта улучшает состояние кожи и повышает работоспособность.

Елена Соломатина подчеркнула, что морская капуста богата на йод — важный микроэлемент для работы щитовидной железы. При его дефиците страдают волосы, а кожа становится сухой.

Также морская капуста благотворно влияет на микрофлору кишечника и нормализует стул. Но при гипертиреозе

– повышенной активности щитовидной железы – употреблять ее не стоит.

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