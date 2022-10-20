Врачи назвали самый полезный овощ для почек и сердца

Медики назвали самый полезный овощ для сердца и почек. Специалисты рекомендуют обратить внимание на цветную капусту.
Об этом пишет zdorove.clutch.ua.
В составе цветной капусты входят витамины: А,Е,С,Н, U, а также витамины группы В, калий, магний, натрий, кальций, фтор, железо, медь, йод и фосфор. Это настоящий кладезь витаминов и микроэлементов.
Полезные свойства цветной капусты:
укрепляет иммунную систему;
улучшает метаболизм;
обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием;
снижает риск развития онкологических заболеваний;
поможет в лечении язв и ожогов;
уменьшает риск развития врожденных дефектов;
способствует поддержанию здорового веса;
стимулирует работу желудочно-кишечного тракта;
обладает легким слабительным и мочегонным эффектом;
положительно влияет на сердечно-сосудистую систему;
препятствует сгущению желчи и образованию камней в почках;
способствует нормализации давления;
улучшает память.
Цветная капуста укрепляет кости,снижает риск возникновения железодефицитной анемии, предотвращает появления женских онкологических заболеваний, говорят медики.
Она также поддерживает гормональный фон в норме, поможет надолго сохранить молодость и привлекательность лица и тела. Кроме того, капуста способствует выведению токсинов и лишней жидкости из организма.
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