Врачи назвали самый полезный овощ для почек и сердца

Врачи рекомендуют хотя бы пару раз в неделю включать в свой рацион цветную капусту.

Медики назвали самый полезный овощ для сердца и почек. Специалисты рекомендуют обратить внимание на цветную капусту.

Об этом пишет zdorove.clutch.ua.

В составе цветной капусты входят витамины: А,Е,С,Н, U, а также витамины группы В, калий, магний, натрий, кальций, фтор, железо, медь, йод и фосфор. Это настоящий кладезь витаминов и микроэлементов.

Полезные свойства цветной капусты:

укрепляет иммунную систему;

улучшает метаболизм;

обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием;

снижает риск развития онкологических заболеваний;

поможет в лечении язв и ожогов;

уменьшает риск развития врожденных дефектов;

способствует поддержанию здорового веса;

стимулирует работу желудочно-кишечного тракта;

обладает легким слабительным и мочегонным эффектом;

положительно влияет на сердечно-сосудистую систему;

препятствует сгущению желчи и образованию камней в почках;

способствует нормализации давления;

улучшает память.

Цветная капуста укрепляет кости,снижает риск возникновения железодефицитной анемии, предотвращает появления женских онкологических заболеваний, говорят медики.

Она также поддерживает гормональный фон в норме, поможет надолго сохранить молодость и привлекательность лица и тела. Кроме того, капуста способствует выведению токсинов и лишней жидкости из организма.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.